キャラクターや人気のお菓子とコラボしたドーナツが話題の【ミスタードーナツ】ですが、10 / 1に登場したばかりの新作はパクッと食べられる手軽さが魅力の「お食事系パイ」。肌寒くなる季節にぴったりな商品をセレクトしました。 どれにしようか迷う！「3種の食事パイ」 10 / 1より販売がスタートしたのは、シチューやラザニア・コーンクリームといったほっこり温かい具