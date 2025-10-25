俳優・林裕太が２５日、都内で行われた、映画「愚か者の身分」の公開記念舞台あいさつに主演の北村匠海、共演の綾野剛、山下美月と出席した。林は作中では北村を兄のように慕う役柄で、山下から「裏でもすごい仲良くて兄弟のように見える。楽屋でも隣に座ってゲームしてるみたいな、役を超えてつながっていらっしゃってすてきだなと思ってた」とほほ笑ましい暴露をされた。北村が「なついちゃってね」とあきれたように語ると、