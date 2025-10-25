ふと気配を感じて見ると、半開きの扉から顔だけを覗かせるポンタの姿。 そのまま入ってくるのかなーと思ったら、そこから動かずに停止していました。 毛は少し当たるけれど、通るには余裕があるはずなのに、じっと静止。どうやら自分の体を大きく見積もっているようです。 思わず扉を開けると、ゆうゆうと室内に入ってきました。 普段、自分の体を小さく見積もってぶつかる私とは正反対で、ポンタなりの慎重さが垣間見え