◆首都大学野球秋季リーグ戦第８週第１日▽筑波大５―４武蔵大＝延長１１回タイブレーク＝（２５日・大田スタジアム）筑波大が延長１１回タイブレークの末武蔵大を破り、２００６年秋以来１９年ぶりの優勝を決めた。阪神にドラフト３位で指名された同校・岡城快生中堅手（４年）は４打席目まで４三振と力んだが、１点を追う延長１０回無死一、二塁で一時同点の左前打を放って１１回に持ち込んだ。「本当に目標としていた優勝。