◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都１―１鹿島（２５日・サンガスタジアム）京都が首位・鹿島を終了間際まで追い詰めたが、ドローに終わった。勝ち点差を５から詰めることはできず、勝ち点１を分け合った。前半３６分、相手陣深くでボールを収めたＦＷ長沢駿が、ＦＷマルコトゥーリオにパスを送る。そのまま中央へドリブルで切り込むと、エリア中央まで運んで右足を振り抜いた。自身、７月５日の新潟戦以来となる得点で、