相手に恋愛感情を抱かせる手口のいわゆる「ロマンス詐欺」。去年3月、熊本県北部に住む男性から500万円をだまし取った疑いで、指示役とみられる中国籍の男が逮捕されました。この事件をめぐって逮捕されるのは4人目で、被害総額は1億円を超えるとみられています。詐欺などの疑いで25日に逮捕されたのは、中国籍で東京都豊島区の自称会社員･扈三喜（フウ･サンキ）容疑者29歳です。扈容疑者は去年3月、他の仲間と共謀して、県北に住