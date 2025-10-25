新日本プロレス２５日埼玉・熊谷大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ａブロック公式戦で、田口隆祐（４６）、ドラゴン・ダイヤ（２６＝）組がクラーク・コナーズ（３２）、永井大貴（２２）組から初勝利をあげた。ともに連敗発進とあとがない両チームの公式戦は、一進一退の攻防が続いた。ダイヤがＤＤＤＤＴ（セカンドコーナーからのＤＤＴ）を永井にキャッチされ、スパインバスターから逆エビ固めに捕獲され