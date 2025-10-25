25日午後、滋賀県彦根市を走行中の三重県の一見勝之知事が乗る公用車に後続の車が追突する事故がありました。一見知事にけがはありませんでした。 三重県によりますと、25日午後1時半ごろ滋賀県彦根市松原町で渋滞で停車していた一見知事を乗せた公用車に後続の車が衝突しました。 公用車には一見知事のほかに運転手と秘書の合わせて3人が乗っていましたが、公用車と追突した車の双方の乗員にけがはなかったということ