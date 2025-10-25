ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、26日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。勝負どころで本領を発揮した。準優勝戦10R、桐生順平（39＝埼玉）は枠なり5コースから「年に1回あるかないか。100点のターンで、自分でもびっくりした」と振り返るほどの鮮やかな捲り差しで末永和也を追走。そのまま2着に入り地元・戸田で頂点に立った昨年に続く戴冠の挑戦権