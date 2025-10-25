ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、26日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。赤岩善生（49＝愛知）はオールスローとなった準優勝戦11Rで6コースから艇間を割ると、2マーク外マイで2着を確保。「2Mは全速ではなくて見ながら。集中できていたし、リラックスしていた」。長年の経験に裏打ちされた好判断で試練の大外枠から優勝戦進出を果たした。「ター