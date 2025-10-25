■フィギュアスケートGPシリーズ中国杯（日本時間25日、中国・重慶）グランプリシリーズの第2戦、中国杯の女子シングルのフリースケーティング（FS）が行われた。日本勢ではショートプログラム（SP）で2位発進の渡辺倫果（23、三和建装／法大）が合計198.63点で3位。フリーではトリプルアクセルに2度挑むも他ジャンプのミスなどが響き、順位を1つ落としてしまった。またSP6位の松生理乃（21、中京大）は188.06点で6位、SP11位の