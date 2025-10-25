若手落語家の登竜門「NHK新人落語大賞」本戦が25日、NHK大阪ホールで行われ、春風亭一花（38）が大賞に輝いた。女性落語家としては21年の桂二葉に続き、2人目の受賞となった。3年連続3度目の本戦出場となった一花は古典「厩火事（うまやかじ）」をきっちりと、ところどころ新しいくすぐりや解釈を入れて、楽しく演じた。サゲはオリジナルだった。一花と笑福亭笑利が同点となり、最後は審査員の投票で勝負が決まった。一花は「夢み