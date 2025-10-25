グラビアアイドルの豊田ルナさんのデジタル写真集『るんちゃんといっしょ。』（撮影：藤原宏（Pygmy Company）、税込2200円、ワニブックス）の配信が27日始まります。【写真】豊田ルナさんが攻めたビキニで開脚ポーズ貫禄ヒップで悩殺ミスマガジン2019のグランプリに輝き、アイドル、俳優としても活躍中の豊田さん。アイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動中です。俳優としては日テレ公式ショートドラマ『毎日は