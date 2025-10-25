昨今、一部のお金持ちの間で「プライベートバンク」の活用が増えているようです。プライベートバンクとは、富裕層に特化したサービスを提供する金融機関のこと。唐沢寿明さん主演のテレビドラマ「プライベートバンカー」（テレビ朝日系）が話題になったことでプライベートバンクに興味を持った方も多いようです。もともとは、スイスの富裕層向けの個人銀行として発展したプライベートバンクですが、現在では国内の金融機関でもサー