◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの近藤健介が先制の中前適時打を放った。初回2死二塁。阪神・村上頌樹に追い込まれながら148キロの直球をはじき返した。「先制のチャンスで絶対にランナーをかえそうと集中しました。しっかりスイングを仕掛けにいった中で、いいアプローチができたと思います。とにかく大事な先制点を取ることができて良かったです」とコメン