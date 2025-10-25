高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は25日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎などで開幕して1回戦4試合が行われ、熊本工、長崎日大、小林西（宮崎）、日本ウェルネス（沖縄）が8強入りした。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆熊本工は福岡大大濠を4―1で破り、長崎日大は龍谷（佐賀）に6−0で快勝。小林西（宮崎）は出水中央（鹿児島）に2−1で逆転勝ちし、日本ウェル