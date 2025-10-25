◆全九州大学野球選手権1回戦日経大4―1東海大九州（25日、福岡・今津運動公園）日経大は西武に育成ドラフト5位で指名されたエースの平口寛人（4年・愛工大名電）が1失点で完投勝利を挙げた。◆神宮への切符は1枚！結果&日程はこちらから◆切れのある直球を軸に、抜群の制球力で11三振を奪った左腕は「味方が先制してくれて楽に投げられた」と感謝した。秋季リーグ戦は先発、救援で全10試合に登板し、リーグ最多