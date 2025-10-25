◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先制点を奪った。初回1死一塁で一塁走者の周東佑京が二盗を決めてチャンスを拡大。その後、2死となりこの試合から復帰した近藤健介が村上頌樹の148キロ直球を中前にはじき返し、先制の適時打とした。近藤は左脇腹痛により、リーグ優勝後からクライマックスシリーズまで戦線を離れていた。