10月24日の「世界ポリオデー」にあわせ、静岡市では25日、ポリオの撲滅を呼びかける募金活動が行われました。 毎年10月24日は「世界ポリオデー」に定められていて、伝染病・ポリオの撲滅に向けて世界各地で募金活動や啓発活動が行われています。25日は、静岡東ロータリークラブのメンバーら約20人が募金の協力を呼び掛けました。 ポリオは非常に感染力が強く、発症すると体に麻痺などの症状が出ま