静岡県は、インフルエンザの患者数が増加しているとして、県内が流行期に入ったと発表しました。 【動画】静岡県内がインフルエンザ流行期に 1週間の一医療機関あたり患者数4.23人に 県は、10月19日までの1週間の1医療機関あたりのインフルエンザの患者数が4.23 人となり、流行の目安となる「1人」を上回ったことから流行期に入ったと発表しました。地域別では、西部が最も多く7.96人で次いで東部が2.38人、中部が2.26人です。