「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）左脇腹痛でＣＳファイナルＳ不在だった近藤が「４番・指名打者」でスタメン復帰。いきなり先制タイムリーを披露した。場面は初回２死二塁。フルカウントから阪神背発・村上が投じてきた７球目の高め直球を中前へ。二走・周東が一気に本塁に返り、先制のホームを踏んだ。近藤は「先制のチャンスで絶対にランナーをかえそうと集中しま