フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯で、女子の渡辺倫果（三和建装・法大）が表彰台を勝ち取った。２５日のフリーは、冒頭にトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）―３回転トーループを選択、トリプルアクセルを着氷させるも、３回転トーループで無念の転倒となった。３本目に再びトリプルアクセルに挑戦したが、着氷が乱れた。その後もループの回転が抜けるなどのミスはあったものの、１２４・６２点