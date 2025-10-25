◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節柏２―０横浜ＦＣ（２５日・三協Ｆ柏）横浜ＦＣは敵地で柏に０―２で敗れた。前半はローブロックを敷き、柏の攻撃陣を苦しめたが、後半に崩され２失点。カウンターで打開を狙ったが、前線でＤＦ古賀太陽が阻止し続け、試合を通してボールを支配され続けた。三浦文丈監督は「０―０で折り返した中でメンバーを入れ替えながらカウンターを狙ったが、柏さんのボールの動かしと、だいぶ選手が疲弊