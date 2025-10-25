秋田朝日放送 様々な体験などを通じて病院についてより深く知ってもらおうというイベントが２５日秋田市で開かれました。 市立秋田総合病院では多くの人に医療の仕事や健康に興味を持ってもらい病院についてより深く知ってもらおうと毎年この時期にイベントを開いています。 白衣を着て薬剤師になりきった子どもたちは薬に見立てたお菓子を袋に分ける体験をしました。院内の手術室もこの日は体験コーナーの会