下田市の小学校で収穫したコメを使い「おにぎり」を作り、協力者らをもてなす行事が24日、行われました。「おにぎりかんしゃの会」と名付けられたこの行事は、下田市椎原にある市立稲梓小学校の3・4年生が企画したものです。この小学校では、地域の人たちの協力で毎年、稲を育てる体験型の授業を行っています。24日は、お世話になった人たちを招き、児童らがおにぎりを作って食べてもらうことで感謝を伝えました。