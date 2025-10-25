秋田朝日放送 秋田県湯沢市で２０日から住宅に居座っていたクマが２５日未明に捕獲されました。 警察などによりますと湯沢市中心部では２０日に男性４人がクマに襲われる被害があり、４人目の男性を襲ったクマは住宅に入り込み居座り続けていました。 市によりますと、クマは２５日午前２時１５分ごろ敷地内に設置されていた箱わなで捕獲されました。クマは体長約１．３メートルのオスで、午前７時ごろに住宅から運