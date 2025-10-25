9月の静岡空港の搭乗者数は、6万人あまりで去年7月から15か月連続で前の年の同じ月を上回ったことが分かりました。県空港振興課によりますと、9月の静岡空港の搭乗者数は6万1227人で2024年9月の搭乗者数を8800人あまり上回りました。搭乗者数が、前の年の同じ月を上回るのは2024年7月から15か月連続です。内訳をみますと、国内線が4万27人で、国際線が2万1200人となりました。県では、ソウル線で1日2往復となったことなどが好調の