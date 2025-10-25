秋田朝日放送 秋田県内では２５日も人がクマに襲われる被害がありました。 警察などによりますと、午後４時過ぎ秋田市金足（かなあし）で７６歳の女性が住宅の玄関付近でクマに襲われたと家族から消防に通報がありました。女性は意識があり会話はできる状態だということです。 秋田市ではこのほかにも散歩やランニングをしていた男性２人がクマに襲われました。