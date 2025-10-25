「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神・島田が「６番・左翼」でスタメン出場。二回の第１打席でセーフティーバント仕掛けて相手守備を揺さぶった。二回１死走者なしの場面で、初球を三塁方向へ転がした。俊足を飛ばして一塁を駆け抜けたが、ソフトバンクの三塁手・野村が素早く処理して一塁送球。一塁手の栗原も足を目いっぱい伸ばして捕球し、間一髪でアウトになった