ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、26日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。地元からただ1人参戦している新田雄史（40＝三重）が意地を見せた。3号艇で挑んだ準優勝戦12R。6コースからフライングとなった北山康介に捲られながらも、最内を突いて1着をもぎ取った。「恵まれだけど1着で優勝戦に上がれる仕上がりにできたと思う。ただ、優勝する足ま