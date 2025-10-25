「体操・世界選手権」（２５日、ジャカルタ）種目別決勝が行われ、女子床で１６年リオデジャネイロ五輪、２１年東京五輪代表で６年ぶりの出場となった杉原愛子（２６）＝ＴＲｙＡＳ＝が１３・８３３点で金メダルを獲得した。日本女子の同種目での金メダルは１７、２１年大会の村上茉愛に続き史上２人目。杉原は２３日の個人総合で７位入賞を果たすと、この日、平均台で１４・１６６点をマークし、銅メダル。勢いをそのままに