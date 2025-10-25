ボートレース戸田の「第4回漫画アクションカップ」が25日、予選2日目が行われた。産休から約1年ぶりに実戦復帰を果たした土屋南（28＝岡山）は、初戦の初日4Rこそ見せ場なく6着に敗れたが、2日目5Rを2コースから捲って1着。2走目で早くも白星を挙げた。「良かったです。初日はいっぱいいっぱいだったので、冷静にレースをしようと思っていました。3日目以降はもっとレースに慣れていきたいですね」。久々の勝利にホッとした