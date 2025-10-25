◇欧州男子ゴルフツアージェネシス選手権第3日（2025年10月25日）第3ラウンドが行われ、9位から出た桂川有人（27＝国際スポーツ振興協会）が4バーディー、3ボギーの70で回り、通算6アンダーで3位に浮上した。トップと2打差。松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、2ボギーの67で回り、5アンダーで7位に上がった。中島啓太（25＝フリー）は3アンダーで19位。星野陸也（29＝興和）は2オーバーで62位。ナチョ・エルビラ（3