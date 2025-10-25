成人しても、実家暮らしをしている人は多いと思います。ただいつまでも親に甘えていると、いくらかわいい我が子だとしてもイラッとしてしまうでしょう。今回は、実家暮らしのだらしない大学生の息子がこっぴどく叱られた話をご紹介いたします。叔母に説教される「大学生になる息子は実家で暮らしているのですが、とにかくだらしない性格なんです。食べたお菓子は開けたまま放置、洗面所はワックスやスプレーを出して散らかし放題、