タレント村重杏奈（27）が25日、都内で「ViVi12月号特別版」の表紙記念会見を開いた。初めてファッション誌の表紙を飾った村重は「初めて買ったファッション誌が『ViVi』。その表紙になれるなんて、ミラクル人生。バラエティーのイメージが超強い村重ですが、めちゃめちゃヘルシーなエロい写真を撮っていただきました。ネガティブに思っていた大きなバストをさらけだすことができました。自分でも35冊購入しました」と笑顔を見せた