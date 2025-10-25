【J2第34節】(ピースタ)長崎 1-1(前半1-0)今治<得点者>[長]エジガル・ジュニオ(9分)[今]ダニーロ(80分)<警告>[長]ガブリエル・チグロン(90分+5)[今]三門雄大(89分)観衆:19,066人主審:岡部拓人└J2首位の長崎、リードを守れず今治とドロー…26日に試合を控える2位水戸とは暫定2ポイント差