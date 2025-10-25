[10.25 J2第34節 長崎 1-1 今治 ピースタ]J2首位のV・ファーレン長崎は25日、ホームで行われた第34節で9位FC今治と1-1で引き分けた。先にスコアを動かしたのは長崎。前半9分、MF山口蛍のロングパスからMF翁長聖がペナルティエリア右に走り込み、ワンタッチでの折り返しをFWエジガル・ジュニオが左足で押し込んだ。E・ジュニオは3戦連発となる今季5得点目をマーク。幸先よく先制した長崎だったが、後半35分に今治の左CKからDF