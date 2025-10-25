[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]プロ入り1年前、大学4年生ながら着実に柏レイソルでの地位を固めつつある。両WBがゴールに絡むことを課されている柏において、右のWBはMF久保藤次郎が替えの効かない存在だった。今季リーグ戦で7ゴール3アシスト、7月にはその活躍が認められて日本代表に初選出された久保だが、9月12日の第29節・神戸戦(△0-0)を最後にメンバーからその名が消えた。DF原田亘、DFジエゴが右WBの代役を務