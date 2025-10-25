◇明治安田J1リーグ第35節京都1―1鹿島（2025年10月25日サンガS）悲劇の幕切れだった…。ラスト1プレーを凌げば勝ち点3だった京都は、首位・鹿島に追いつかれて痛恨ドロー。残り3試合で鹿島との勝ち点5差は変わらず。試合終了の笛と同時に、GK太田岳志が、DF宮本優太が、そして主将マークを巻いたDF福田心之助がピッチに倒れ込んだ。すぐに言葉がでなかったチョウ貴裁監督は「僕はいませんでしたが“ドーハの悲劇”