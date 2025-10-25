10月25日(土)、東京・国立競技場で行われた＜リポビタンDチャレンジカップ2025＞ラグビー日本代表 vs オーストラリア代表戦において、試合前の国歌独唱で日本国歌をCrystal Kay、オーストラリア国歌をChe’Nelle（シェネル）が務めた。◆イベント写真本イベントは国内外から注目を集め、今期のラグビー日本代表チームの国内最終戦という重要な一戦。国歌独唱では両国をそれぞれ象徴するトップアーティストによる共演が実現した。選