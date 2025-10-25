元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が25日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午）に出演。金を購入して「失敗したと思ったこと」について言及した。この日の番組では、歴史的な価格高騰が続いている金について取り上げ、1999年から比べて、店頭小売価格がおよそ25倍になっていることなどを解説した。その中で、一茂が今年6月、番組の企画で金を購入していたことに言及。一茂は当時1グラム当たり1万6607