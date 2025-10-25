お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウが２５日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。ブレークのきっかけとなったフジ系「爆笑レッドシアター」（２００９〜１０年）の秘話を語った。コカドによると、「レッドシアター」はショートネタブームを作った同「爆笑レッドカーペット」の出演者を集め「ちょっと長めのコント番組をやろう」と始まったものだという。メンバーは狩野英孝、しずる、ジャルジャル、はん