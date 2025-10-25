ソフトバンク・近藤健介外野手（３２）が阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第１戦（みずほペイペイ）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、第１打席で先制打を放った。左脇腹痛から復帰し、約１か月ぶりの出場となった近藤。初回、二死二塁の好機で打席に立った。いきなりカウント３―０となり四球も考えられる場面だったが、阪神バッテリーは勝負を選択。近藤はフルカウントからの７球目、相手先発・村上の高めの真っす