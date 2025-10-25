友成空が1stアルバム『文明開化 - East West』を11月12日に配信リリースすることを発表した。友成空は2024年1月に発表した「鬼ノ宴」が2024年度上半期ランキング上位を席巻し、ストリーミング再生数は1.5億回を突破。同楽曲が湖池屋「ピュアポテト」とコラボした新商品『ピュアポテト 鬼ノ宴 鬼もハマる辛さ シラチャーソース』も発売されチャート再浮上でも話題となった。直近では、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディン