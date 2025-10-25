数多くのスポーツ選手などの物語を語ってきたタレントの山田雅人（６４）が、このほど米ニューヨークの「日本クラブ」で「かたりの世界」を開催。集まった約１５０人の観客からスタンディングオベーションを受けるなど、言葉の壁を越えて大成功を収めた。初の海外公演が実現したきっかけは「日本クラブ」の関係者が、これまでとは違う新たな日本の文化を探していた時に、昨年６月に山田が日テレ系「笑点」で「長嶋茂雄物語」を