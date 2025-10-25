ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、26日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。冷静な立ち回りが光った。渡辺浩司（41＝福岡）は2号艇の準優勝戦11Rで柴田光の前付けに付き合わず4コースを選択。コンマ10のトップスタートを決めて見事に捲り切った。「F持ちだったので引いた。展開がバッチリハマった。SG初優出は素直にうれしい」と笑顔を浮かべた。