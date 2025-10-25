『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』で、チャリティーランナーを務めたSUPER EIGHTの横山裕さん（44）が、完走を報告するため弟がお世話になったという児童養護施設を再訪。その模様が、26日に日本テレビで放送予定の『24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後』（関東ローカル）で放送されます。横山さんが、児童養護施設に暮らす子どもたちに限らず、経済的に困窮する子どもたちなどへの支援を目的に挑戦した今年のチ