ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、26日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。待望の舞台に立つことができた。準優勝戦10R、末永和也（26＝佐賀）はコンマ14の仕掛けから逃げて1着。「本番前に緊張し過ぎて焦ったけど、しっかり回れて良かった」。目標としていたSG初の優勝戦進出を果たし、ホッとした表情を見せた。今年は3月2日のからつ72周年記念制