女優の安田成美（58）が25日放送のTOKYOFM「三菱地所レジデンスSparkleLife」（土曜後6・30）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「とんねるず」木梨憲武（63）に言及し、仕事に関して互いにアドバイスし合うことを明かした。パーソナリティーの女優・本仮屋ユイカから家族間で仕事についてアドバイスをし合うのか問われた安田は、「結構、みんなそれぞれ言いたいこと言い合いますね」と言及。さらに、本仮屋が木梨がインタ