流しそうめんの到達距離のギネス世界記録に挑戦するイベントが２５日、高知県仁淀川町で行われ、コースの「竹樋（たけどい）」に流したそうめんが４１３３・５９メートル先のゴールに達し、世界記録に認定された。これまでの記録は２０２３年に大分県竹田市で出た４０３１・７６メートルだった。町の若者有志が町村合併２０周年に合わせて企画。地元企業も協力して竹樋用の約１０００本の竹を切り出し、コースは標高差約３５０